A59 tot 17.00 uur dicht door gekantelde vrachtwagen: dieseltank lekt, chauffeur gewond

VideoTERHEIJDEN – Op de A59 bij Terheijden is maandagochtend een vrachtwagen gekanteld. De weg was tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Ook gingen er diverse verbindingswegen dicht. Op dit moment is alleen de weg richting Zierikzee afgesloten. Dat zal tot 17.00 uur duren, verwachten de verkeersdiensten.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over tien. De vrachtwagenchauffeur raakte de macht over het stuur kwijt, waarop zijn tankwagen begon te kantelen. De man zat bekneld in zijn cabine; hij kon er niet op eigen kracht uit komen.

Verschillende hulpverleners, waaronder brandweerlieden, hebben het slachtoffer met succes weten te bevrijden. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Dieseltank gescheurd

Volgens Veiligheidsregio is de dieseltank van de vrachtwagen gescheurd. ,,Deze lekt, maar het bevat geen gevaarlijke stoffen", aldus een woordvoerder.

Door de afsluiting loopt de file in beide richtingen in hoog tempo op. Weggebruikers moeten rekening houden met ten minste een half uur vertraging. Zij worden tijdelijk omgeleid via de A27, A58 en A59.

Advies

De ANWB adviseert voorlopig om de A59 vanuit Oss zoveel mogelijk te mijden. De berging gaat tot ver in de middag duren.

Volledig scherm Gekantelde vrachtwagen A59 © Tom van der Put MaRicMedia