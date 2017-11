A59 dicht tussen Hooipolder en Made

Inwoners Breda mogen vaker meepraten over het geld in de wijk

13:39 BREDA - Inwoners van Ulvenhout, Haagse Beemden en Blauwe Kei mogen in het kader van project Breda Begroot mee gaan praten over waar de gemeente het geld aan besteedt in hun dorp of wijk. Dat meldt wethouder Patrick van Lunteren in een brief aan de gemeenteraad.