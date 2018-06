A58 tussen Tilburg en Breda is weer vrij

Meiden voetbal­team basis­school Laurentius zet unieke prestatie neer

19:17 BREDA - Vrouwenvoetbal is zeer in trek de laatste tijd, ook onder de jeugd. Het meisjesteam van KBS Laurentius uit Breda heeft de smaak te pakken in het KNVB schoolvoetbaltoernooi. Na veel gewonnen wedstrijden in onder andere Tilburg en in het NAC Stadion, lonkt plaatsing voor het landelijke eindtoernooi.