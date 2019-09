A58 tussen knooppunten Princeville en De Stok twee weekenden afgesloten

Plannen voor villa's op landgoed bij Ruitersbos­hoe­ve

8:00 BREDA - Er zijn plannen om het landgoed rond de Ruitersboshoeve in Breda opnieuw in te richten. Op vier grote kavels zouden dan in totaal vier villa’s komen. Verder blijft er ruimte voor een weiland en een natuurlijke invulling met mogelijk een waterloop of een ven.