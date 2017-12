A58 tussen Breda en Tilburg wordt verbreed, maar troeteleik sneuvelt

Voor een oplossing zou zo’n 70 miljoen euro beschikbaar komen. Dat heeft de provincie vrijdag bekendgemaakt. De aanpak van de A58 is onderdeel van een pakket aan infrastructurele maatregelen. In totaal investeren rijk en regio ruim 550 miljoen euro in het bereikbaar houden van Zuid-Nederland.

Lees ook Overzicht afspraken Rijk en regio over aanpak knelpunten A2, A58 Lees meer

De verbreding van de A58 zou moeten worden gerealiseerd in in combinatie met ‘slimme oplossingen en innovaties’. Het stuk tussen knooppunt Galder en Tilburg heeft nu slechts twee rijstroken en vormt dagelijks een bron van ergernis voor de duizenden weggebruikers op dit traject. Zeker als er ongelukken gebeuren is de doorstroming dramatisch.

Oplossing

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Met de minister heb ik afgesproken dat de regio hiervoor 1/3 in het mandje legt met een maximum van 20 miljoen euro. Dat bedrag is door Provinciale Staten van Noord-Brabant eerder beschikbaar gesteld om snel tot een akkoord te komen met het rijk. Dat maakt dat we nu snelheid kunnen maken. De verwachting is dat de minister in 2018 al een startbeslissing genomen kan worden voor een oplossing op de A58.”

De gedeputeerde uit Breda is blij met de recent aangetreden Van Nieuwenhuizen: "De nieuwe minister en staatssecretaris hebben scherp in de gaten dat het voor Nederland van groot belang is dat Brabant goed bereikbaar blijft.”

Troeteleik

Ter hoogte van Ulvenhout staat bij Anneville de zogeheten Troeteleik. Die zou mogelijk moeten wijken als de snelweg wordt verbreed. Alhoewel Rijkswaterstaat er formeel over gaat, geeft gedeputeerde Van der Maat aan dat de kans groot is dat de troeteleik plat gaat.



,,De boom staat op een brede middenberg. Die ruimte hebben we nodig om de weg te verbreden. Als de boom zou blijven staan, moeten we het traject zodanig aanpassen dat er nog veel meer bomen moeten worden gekapt. En dan heb ik het nog niet eens over de extra kosten."