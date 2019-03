A58 Breda richting Bergen op Zoom weer vrij na file door kapotte vrachtauto

Man in Breda opgepakt met 200 pillen en GHB op zak, vriendin onwel naar ziekenhuis

10 maart BREDA - Een 39-jarige Bredanaar is zondagmiddag aangehouden op de Leuvenaarstraat in Breda, omdat hij 200 pillen en flesje GHB op zak had. Aanvankelijk werd hij aangehouden voor een beroving, maar dat bleek anders in elkaar te zitten.