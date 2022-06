A27 richting Breda dicht door ongeluk met meerdere voertuigen bij Hank, weg blijft uren gesloten

Het ongeluk gebeurde rond 07.00 uur op de A27 bij Hank. De weg is volgens Rijkswaterstaat dicht om hulpdiensten ruimte te geven. Voor het ongeval kwam een traumahelikopter naar de snelweg bij Hank. Hoe de voertuigen konden botsen, is nog onbekend. De politie gaat onderzoek doen naar het ongeluk. Door het ongeluk staat een file op de A27 richting Breda.

Weggebruikers worden vanaf knooppunt Gorinchem via Den Bosch en Waalwijk over de A15 en A2 omgeleid. Op één van de routes waar omgeleid verkeer naartoe werd gestuurd, de A59, is rond 08.10 uur ook een ongeluk gebeurd. De ANWB adviseert daarom niet meer via die weg om te rijden. Het kan nog tot het middaguur duren voor het hele incident is afgehandeld, is de verwachting van Rijkswaterstaat.