A27 richting Breda dicht door brandend voertuig op Merwedebrug bij Gorinchem

Jürgen van Hulst weg uit gemeente­raad van Et­ten-Leur, Mariëtte Nooijens blijft aan als fractie­voor­zit­ter

ETTEN-LEUR - Jürgen van Hulst heeft zich definitief teruggetrokken als fractievoorzitter en gemeenteraadslid van het CDA in Etten-Leur. Claartje Bierkens, die hem al sinds medio december verving, is hem maandag opgevolgd als raadslid. Mariëtte Nooijens is de nieuwe fractieleider.