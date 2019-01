A27 bij Breda is weer vrij, nog wel lange file

Welke gemeente­lij­ke stukken zitten er in het geheime kastje?

7:29 BREDA - Er zijn van die dingen, die laten zich blijkbaar moeilijk in de openbaarheid bespreken. Het afgelopen jaar zijn er in Breda zeventien gemeentelijke stukken, nota’s en onderzoeken geheim verklaard. Dat is weinig in verhouding tot het ‘topjaar’ 2017. Toen verdwenen er 31 dossiers achter gesloten deuren.