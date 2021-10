A16 richting Rotterdam afgesloten door meerdere ongelukken en pechgevallen

video Seuntjens blij dat hij ‘gewoon’ mag spelen met NAC tegen MVV: ‘Wordt uitkijken nu elk interview’

21 oktober Ralf Seuntjens was onbedoeld de hoofdrolspeler bij NAC deze week. De spotlights waren op de topscorer gericht na emotionele teksten over zijn afgekeurde doelpunt bij FC Volendam. Het liep af met een sisser. ,,Mensen uit mijn omgeving zeiden dat er niet veel aan de hand was, dus ik was niet bang voor een schorsing.”