A16 richting Breda grotendeels dicht door gekantelde vrachtwagen

Video Kinderen staan in de rij voor NAC-plaatjes

28 maart BREDA – ,,Ja ik heb ze allemaal”, roept een van de toegestroomde kinderen tijdens de ruilbeurs in het NAC-stadion. Het is druk in de Cordial in het Rat Verlegh Stadion aan het begin van de middag. Kinderen uit Breda en omstreken staan in de rij om de laatste ontbrekende plaatjes toe te voegen aan hun NAC-album.