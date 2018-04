A16 naar Breda bij knooppunt Princeville weer open na autobrand

Dieven slaan toe bij nieuwe escape room in de Bosch­straat

14:21 BREDA - Aan de Boschstraat 114 opent 12 mei Escaping Breda. Tenminste, dat is het streven. Want vannacht sloegen er dieven toe in het pand, waar op dit moment geklust wordt. De schade: ,,Ik schat ongeveer tienduizend euro."