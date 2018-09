A16 bij Breda richting Rotterdam weer vrij na vrachtwagenongeluk

Celstraf voor opzettelij­ke aanrijding Linde­straat in Breda

17:15 BREDA – De man die op 28 mei opzettelijk iemand aanreed in de Lindestraat in Breda heeft van de rechtbank in zijn woonplaats negen maanden celstraf gekregen. Drie ervan zijn voorwaardelijk. Tegen de man was veertien maanden cel geëist, waarvan vier voorwaardelijk.