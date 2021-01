A16 bij afslag Rijsbergen na ongeluk weer vrijgegeven

Stenen sterren­beel­den in oude Bredase mavo gered van sloophamer

18:29 BREDA - Terwijl achter hem door een gat in het plafond gestaag regen druppelt, kijkt Arthur Brouwers, de voeten in slooppuin, omhoog in wat ooit de aula was van de Mariaveld mavo in Breda. ,,Mooi hè”, zegt hij.