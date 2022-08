90-jarige fietser overleden na aanrijding tijdens proefrit in Breda

Warmte uit rioolwater? Breda wil ‘energiehub’ bij Nieuwveer om te experimen­te­ren

BREDA - Warmte opwekken uit rioolwater? Om de stad in de toekomst te blijven voorzien van energie onderzoekt Breda of dat mogelijk is. De rioolwaterzuivering Nieuwveer ten noorden van de stad is in beeld voor de vestiging van een zogenoemde ‘energie-hub’.

