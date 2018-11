9 aanhoudingen, 16 voertuigen afgevoerd en 170.000 euro belastingschuld geïnd bij controles in Breda

De bekeuringen werden voor een groot deel uitgeschreven aan weggebruikers die rondreden in voertuigen met gebreken. Verlichting die niet werkte, gladde banden, enzovoort. Maar ook rijden zonder rijbewijs, het niet dragen van de gordel of een verlopen apk leidden ertoe dat mensen op de bon werden geslingerd.

Auto's afgevoerd

Eerder was al bekend dat de Belastingdienst bij de controles, waarbij extra aandacht uitging naar post- en pakketbezorgers, 16 voertuigen direct in beslag nam en afvoerde dat op 10 andere auto’s beslag werd gelegd. Ook werd voor 170.000 euro aan belastingschuld heeft geïnd. Ook inde de Belastingsamenwerking West-Brabant voor 9000 euro aan achterstallige schuld.

Ondermijning

Burgemeester Ederveen uit Valkenswaard, in Brabant verantwoordelijk portefeuillehouder post- en koeriersdiensten: “Wij zijn met post- en koeriersbedrijven in gesprek om elkaar beter inzicht te geven wat er allemaal speelt in deze wereld. De post- en koeriersdiensten kunnen ons informatie aanleveren over hun werkzaamheden en wij informatie over criminele activiteiten die wij uit onderzoeken en proeven hebben opgehaald. Ondermijnende activiteiten vinden wij met elkaar onwenselijk; we willen dit voorkomen en aanpakken.”