89-jarige Bredase vrouw slachtoffer van babbeltruc: geld en sieraden gestolen

De verdachte belde rond 16.00 uur aan bij het slachtoffer aan de Doornenburgstraat. Ze vertelde tegen de bejaarde vrouw dat haar moeder in hetzelfde complex was komen wonen en haar gas niet werkte. Samen met de verdachte is de bewoonster naar de keuken gegaan om te laten zien hoe de gaskraan en het fornuis werken.

Na een kwartiertje verlaat de verdachte de woning weer. Even later merkt het slachtoffer dat er geld uit haar portemonnee is gepakt. Ook een sieradenkistje met inhoud is meegenomen.

Signalement