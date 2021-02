85-plus en een coronaprik? Voorlopig geen plek in Breda, dus reizen naar Dordrecht

BREDA - Veel mobiele 85-plussers die zich willen laten vaccineren in Breda moeten noodgedwongen uitwijken naar locaties verder weg, zoals Dordrecht. De agenda voor deze maand in het GGD-vaccinatiecentrum in het Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk is zo goed als volgeboekt. Ook de nieuwe vaccinatielocatie in Bergen op Zoom loopt in rap tempo vol. De reden volgens de GGD: vaccinschaarste.