80 jaar Kristallnacht herdacht in Breda met Job Cohen

Na de ceremonie in de kathedraal volgde een plechtige tocht naar een joodse synagoge. Hier vertelde voorzitter Philip Soesan, voorzitter Nederlands Israëlitische Gemeente Breda, over het leven van Barend Cohen. Deze was in de oorlogsjaren gemeenteraadslid voor de SDAP in Breda en overleed in het concentratiekamp Sobibor op 9 april 1943. De tocht eindigde vervolgens bij de Marokkaanse Moskee Arrahman. Volgens voorzitter van de stichting Kristallnachtherdenking in Breda, Jan Hopman, symboliseert de tocht het belang van toenadering tussen verschillende bevolkingsgroepen.