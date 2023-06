8 redenen om uit te gaan: Van Gogh Live, Mauritspop en Jazz750

Gaat Oosterhout hoger dan de basiliek met woontoren van 18 verdiepin­gen aan de Pasteur­laan?

OOSTERHOUT - Gaat Oosterhout de hoogte in met een woontoren van 18 verdiepingen op het Amphia-terrein aan de Pasteurlaan? De politiek is sterk verdeeld. Maar de toren staat wel prominent en als landmark in de plannen voor het gebied.