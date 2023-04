8 redenen om uit te gaan: Thomas Beijer, Anne Wil Blankers, Hallo Venray

Ziekenhui­zen kunnen forse loonsverho­gin­gen niet betalen, wie draait er dan voor op?

ROOSENDAAL - Na het corona-applaus krijgen de verpleegkundigen nu ook financieel meer waardering: 15 procent meer in twee jaar tijd. Leuk, maar wie gaat dat betalen? Moet de verwarming in het ziekenhuis omlaag of gaan we meer zorgpremie betalen?