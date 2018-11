78 nieuwbouwwoningen in het hart van de heuvel in Breda

VIDEO Politie geeft beelden vrij van fatale steekpar­tij in Breda waarbij Paul Pluijmert om het leven kwam

19 november BREDA - De politie is op zoek naar de chauffeur van een witte taxibus en de inzittenden van een witte Fiat 500 die misschien iets kunnen vertellen over wat er is voorafgegaan aan de steekpartij in het centrum van Breda, waarbij de 23-jarige Paul Pluijmert uit Dordrecht is doodgestoken.