750 Skippyballen sieren de Speelhuislaan in Breda voor het goede doel: ‘Het zijn ‘symbolische paaseieren’

,,Meestal doen we dit met Kerstmis met ongeveer 100 skippyballen, maar nu wilden we eens groot uitpakken met Pasen. We hangen zaterdagmiddag over een lengte van 750 meter 750 skippyballen in de bomen van de Speelhuislaan. Dat is een record", zegt een van de organisatoren Paul Bartels enthousiast.

Quote De Speelhui­slaan ziet er vrolijk uit nu. En daarnaast maken we een heleboel kinderen blij Paul Bartels, Stichting TopOpKids

Fietsen, Sinterklaascadeautjes en dagje uit

De ‘symbolische paaseieren’ zijn alle 750 verkocht voor 35 euro per stuk aan ondernemers en mensen die de acties van de stichting steunen. Met het geld wil de stichting kinderen helpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo wordt het geld bijvoorbeeld ingezet om fietsen te kopen voor kinderen die naar de middelbare school gaan, voor Sinterklaascadeautjes en verjaardagscadeautjes en een dagje uit naar een pretpark. Bartels: ,,De Speelhuislaan ziet er vrolijk uit nu. En daarnaast maken we een heleboel kinderen blij. De kinderen worden uitgekozen door de gemeente Breda, omdat die een goed zicht heeft op degenen die het goed kunnen gebruiken.”

Over een maand gaan we er 100 uitdelen

De stichting TopOpKids is een groep ondernemers die zich inzet voor kinderen. Eerder zijn er fietsen voor kinderen aangeschaft, laptops voor de jeugd en is er een keer een uitje georganiseerd met 500 kinderen naar de Efteling. Bartels: ,,De 750 skippyballen blijven een maand hangen. Daarna gaan we er 100 uitdelen aan kinderen. De rest laten we leeglopen. Die kunnen volgend jaar hergebruikt worden.”

Prijs winnen met een Paasgroet

Op de paaseieren, die worden opgehangen in de Speelhuislaan, zijn letters te vinden. Daarmee kunnen prijzen gewonnen worden. Het is de bedoeling om alle letters te verzamelen en een leuke, gekke of heel lange paasgroet voor Breda te bedenken. Stuur de paasgroet per mail naar info@topopkids.nl met als titel Paasgroet 2021. Zie de website topopkids.nl voor alle informatie en data over de wedstrijd. Tien winnaars mogen bij De Spellenwinkel een prijs uitzoeken.