75% van Bredase stappers wil tot 06.00 uur kunnen uitgaan

Naar aanleiding van de petitie die werd opgestart om een ‘clubcultuur’ te realiseren en de discotheken niet om 04.00 uur ‘al’ maar pas twee uur later te laten sluiten, vulden bijna 3000 mensen de poll in die op onze website stond. Ruim driekwart van de invullers vindt het een goed idee om tot onder de morgen op stap te kunnen.

Handtekeningen

In eerste instantie was het doel van de petitie vijftig handtekeningen. Want volgens Zomerdijk is dat voldoende om het onderwerp bespreekbaar te maken in de gemeenteraad. Aangezien de handtekeningen binnenstromen, is het doel inmiddels opgehoogd tot 1.500 handtekeningen.