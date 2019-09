75 Jaar Vrijheid Breda: ‘Herdenking wordt een groot feest’

Bredase man en vrouw aangehou­den in zeer brandge­vaar­lij­ke woning met hennepkwe­ke­rij

16:02 BREDA - Een man en een vrouw zijn vrijdagmiddag aangehouden in een woning waar een ontmantelde hennepkwekerij was gevonden door de politie aan de Wijnkoperstraat in Breda. Daar was een zeer brandgevaarlijke situatie ontstaan, doordat er een grote hoeveelheid bedrading en loshangende panelen en lampen loshingen.