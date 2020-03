700 leerlingen in Breda zitten vandaag thuis, scholen blijven vooralsnog open

Weigerende belasting­amb­te­na­ren desnoods via politie naar rechtbank: ‘Je hoort gewoon te komen’

11:00 BREDA - De Bredase rechter Hermans laat twee belastingambtenaren die weigeren te verschijnen als getuige desnoods via de politie naar de rechtbank brengen. Volgens haar kan er geen discussie zijn over of ze wel of niet komen. "Je behoort gewoon te komen."