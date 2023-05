7 tips voor de liefhebbers: deze optredens wil je niet missen op de de derde dag van Breda Jazz Festival

Velanas pakt eretitel en voorziet prutsend NAC van extra munitie

Desastreus zijn de twee extreem late doelpunten van Telstar niet. Vervelend wel, omdat NAC na de onverwachte 2-1-nederlaag niet als vijfde maar als zesde eindigt. Daardoor speelt NAC het tweede duel in de eerste ronde van de play-offs niet in het eigen Rat Verlegh Stadion, maar in Maastricht.