7,5 jaar cel voor Bredanaar die 7 maanden oude baby doodschudde

BREDA – Kevin van den B. (26) uit Breda moet 7,5 jaar de cel in. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn zeven maanden oude zoontje dusdanig ruw heeft behandeld dat het jongetje aan zijn verwondingen is overleden.

Tegen Van den B., die donderdagmiddag zelf bij de uitspraak aanwezig was, werd door het Openbaar Ministerie ruim anderhalve maand geleden vijf jaar cel en tbs geëist. De officier van justitie acht doodslag bewezen. Daar gaat de rechtbank in mee, maar tbs wordt niet opgelegd. De celstraf valt wel aanmerkelijk hoger uit.



De moeder van het kind krijgt daarnaast 25.000 euro zogeheten shockschade toegekend van de rechtbank. De eis was 40.000 euro.

Hersenletsel

Van den B. zou het het kind op 18 november 2017 thuis zo heftig door elkaar hebben geschud dat het ernstig hersenletsel opliep. Aan de gevolgen daarvan overleed het jongetje later. Volgens de officier nam Van den B. door het kind zo heen en weer te schudden, willens en wetens het risico dat zijn zeven maanden oude zoontje daardoor ernstige schade op zou lopen.

Het jongetje had ook bloeduitstortingen rondom zijn oogzenuwen en een uitgescheurd tongriempje. Ook zaten er verwondingen aan zijn mondbodem en tandvlees en had hij inwendig letsel in zijn rompje.

Geen tbs

Uit de rapporten die over de persoonlijkheid van de man zijn uitgebracht blijkt onvoldoende van welke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis sprake is, aldus de rechtbank. Omdat de man niet heeft meegewerkt aan het persoonlijkheidsonderzoek wordt geen tbs opgelegd.