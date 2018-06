65 jaar Stolwerk: een openluchtmuseum dat rijp is voor de sloop

Video + foto's Eerste water in vernieuwd wedstrijd­bad van zwembad Wolfslaar. Alleen het is wel bruin...

18 juni BREDA - Zeker twee miljoen liter water gaat deze week het wedstrijdbad van zwembad Wolfslaar in. Het vullen is vanochtend begonnen: zondag is de heropening van het 50-meterbad, dat volledig vernieuwd is.