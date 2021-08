6000 ton gaat de bietenbak in: recreatie- en festivalterrein ‘t Zoet krijgt vorm met stadsstrand

programma Bij ons in Breda: Guido Weijers, Racoon, Chef’Special, DI-RECT en meer tijdens zomerfesti­val op 't Zoet

18 juni BREDA – Voor Breda Live komt de zomer van 2021 net iets te vroeg, maar het alternatief in de vorm van Bij ons in Breda is welhaast nog beter. Zeker voor mensen die van afwisseling houden. De organisatoren van het festival hebben namelijk hun best gedaan om zoveel mogelijk muziekstijlen de revue te laten passeren.