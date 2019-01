60 kilo cocaïne tussen bananen gevonden in regio Breda, straatwaarde van 3 miljoen euro

Geen arrestaties

Tijdens de controle troffen agenten in de lading van een vrachtwagen meerdere pakketten cocaïne aan. Deze pakketten zaten verstopt in dozen vol bananen. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.

Eigenaar

Of de eigenaar van het distributiecentrum op de hoogte is van de vondst, kan een politiewoordvoerder niet zeggen. Evenmin is duidelijk of er al verdachten in het vizier zijn. ,,We gaan hier verder niets over melden. Het onderzoek loopt.”