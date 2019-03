6 jaar cel geëist tegen Bredanaar na vondst 1040 kilo coke: drugs werden in Zevenbergen in beslag genomen

Was het een geraffineerd plan of zijn de vier verdachten slachtoffers geworden van een criminele bende die toevallig ‘hun’ container gebruikte om drugs te smokkelen? De mannen, afkomstig uit Barendrecht, Schiedam, Numansdorp en Breda beweerden gisteren bij hoog en bij laag niets met de zaak te maken te hebben. Tegenover de meervoudige kamer in Rotterdam verklaarden ze niet te hebben geweten dat er voor bijna 40 miljoen euro aan drugs tussen de bananendozen was verstopt.