5Tracks geeft Bredaas stationsgebied nieuwe aanblik

Volgens Roderick van Houwelingen, projectleider namens TBI, start de bouw eind 2019, begin 2020. Dat is bijna twee jaar later dan in 2016 werd aangekondigd, toen een voorlopige overeenkomst werd getekend. "De haalbaarheidsstudie heeft veel langer geduurd door de complexiteit van het project. Ook in het onderwerp zijn voortdurend nog aanpassingen gedaan. Maar nu hebben we een robuust plan waarmee we binnenkort de markt op gaan richting huurders,” aldus Van Houwelingen.