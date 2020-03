54 tips binnen over gruwelijke moord op garagehouder Ger van Zundert

Opsporing Verzocht heeft dinsdagavond bewakingsbeelden en een geluidsfragment uitgezonden. Op de beelden is ook de witte auto te zien die de verdachten hebben achtergelaten.

Politiewoordvoerder Willem-Jan Uijtdehage: ,,We zijn ontzettend blij met de tips. Er is sprake geweest van een zeer heftig delict, iemand moedwillig overmeesteren en in brand zetten. We willen deze twee mannen die daarbij behulpzaam zijn geweest graag achterhalen.” Mogelijk is wat deze twee verdachten betreft volgens Uijtdehage sprake van ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’.

Fatale afspraak

In het opsporingsprogramma is een geluidsfragment te horen, opgenomen door Van Zundert met zijn bedrijfstelefoon, met de stem van degene die de fatale afspraak met het slachtoffer maakte. Het gaat om een man die zich Frans noemt (mogelijk niet zijn echte naam), een man die tot twee keer toe belde voor speciale Fiat-onderdelen. Uiteindelijk wordt er een afspraak gemaakt voor maandagavond 8 april.

Ger van Zundert wordt dan in een garagebox aan de Sparrenweg in de wijk Tuinzigt overgoten met benzine en in brand gestoken, nadat hij eerst zou zijn vastgebonden door de twee onbekenden mannen van wie nu de bewakingsbeelden zijn getoond.

Hoofdverdachte zit vast

Hoofdverdachte is Janie H. uit Breda die vast zit. De rechtszaak tegen H., die zwijgt over de zaak, staat gepland op 23 maart bij de rechtbank in Breda.