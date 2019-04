538 Koningsdag in Breda wordt kil en nat: ‘Extra trui mee en regenjack’

Het Rode Kruis in de Baroniestad staat morgen, met overigens ook andere hulpdiensten als de EHBO, voor een stevige klus. Het Rode Kruis zet alleen al 48 hulpverleners in die de vier posten op het tot festivalterrein omgedoopte Chasséveld bemensen. De opbouw is in volle gang, het enorme podium is opgetrokken.

,,We zijn alert, we zitten er bovenop”, zegt Niels Rombouts, evenementencoordinator van de Bredase tak van het Rode Kruis over de weersvoorpelling. ,,We volgen de landelijke protocollen. Wat het weer betreft kan het wel per regio verschillen. De vorige editie was trouwens ook wat koel en nat. Toen ging het verder goed.‘’

Regenjack

Hij verwacht ook deze zesde editie van 538 geen problemen. ,,Mensen zijn meestal goed voorbereid. Wat warmere kleding aan, wat uit kunnen doen, anticiperen. Goed kijken wat voor weer het wordt. We raden nu wel aan een extra trui mee te nemen en een dun regenjack.”

En goed schoeisel niet te vergeten. Komt bij dat alcoholgebruik als bijwerking heeft dat het lichaam afkoelt. ,,Niet iedereen weet dat, maar hou daar ook rekening mee.” Alcohol lijkt een opwarmertje, maar is het uiteindelijk niet.

Kindervrijmarkt

Het Rode Kruis is ook paraat op de kindervrijmarkt in het Valkenberg. Ook voor dat evenement geldt: warm kleden. Het wordt morgen rond de 12 graden, regen wordt in Breda verwacht in de ochtend en rond 14.00 uur, tot in het begin van de avond, met wind.