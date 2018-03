De bouwvakkers werkten op onveilige steigers of droegen bijvoorbeeld geen helm. Sinds het najaar van 2016 wordt aan de bouw van het nieuwe ziekenhuis gewerkt. In die tijd werkten zo'n 4000 mensen in wisselende samenstellingen aan de bouw. Momenteel zijn er zo'n 500 mensen werkzaam.

Achttien ongevallen

Ondanks de strenge voorschriften en controles deden zich toch nog achttien ongevallen voor, in alle gevallen niet ernstig. Variërend van een verstuikte voet, tot snijwonden of stof in de ogen.

Dat maakte projectdirecteur Frank Brekelmans van bouwcombinatie Four Care dat in opdracht van het Amphia het nieuwe ziekenhuis bouwt, vanochtend bekend bij een bezoek van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

'Bewust veilig dag'

Van Ark was samen met de voorzitters van Bouwend Nederland en UNETO-VNI, de belangenbehartigers voor de bouwwereld, naar Breda gekomen om stil te staan bij de veiligheid in de bouw. Sinds 2016 wordt ieder jaar een zogeheten 'Bewust Veilig Dag'' gehouden waarop aandacht is voor dit onderwerp.

Twintig doden vorig jaar

Dat is hard nodig ook want uit cijfers van de inspectie blijkt dat zich veel ongevallen voordoen in de bouw. In 2016 waren er 470 incidenten waarvan 16 met dodelijke afloop. Uit de voorlopige cijfers over 2017 blijkt dat het aantal doden is opgelopen tot 20.

Campagne

Vorig jaar werd er wel veel meer gebouwd dan in 2017 waardoor relatief gezien het aantal ongevallen minder hard is gestegen. Toch heeft Bouwend Nederland aangekondigd campagne te gaan voeren. Op tal van bouwplaatsen zullen onder andere posters komen om de aannemers en bouwvakkers er van te doordringen veilig te werk te gaan.

Veel Oost-Europeanen

Dat zullen dan ook posters met teksten in andere talen moeten zijn want er werken relatief veel Oost-Europeanen in de Nederlandse bouw. Alleen al op de bouwplaats van het nieuwe Amphia werken meer buitenlandse dan Nederlandse bouwvakkers.

Volgens Brekelmans zijn de veiligheidsvoorschriften op de Amphia-bouwplaats duidelijk en wordt er flink gecontroleerd. ,,Zoveel mogelijk. En zou je dat een paar weken nalaten dan weet je zeker dat het een zooitje wordt. Bij ons geldt: Een keer in de fout een gele kaart, de tweede keer rood en wegwezen. Zo simpel is het.''