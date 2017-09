50.000 liter water weggepompt uit Valkenberg, Breda Barst kan doorgaan

Ook vrijwilligerscoördinator Romy Dingemans klinkt opgewekt. "Of het festival door kan gaan? Jazeker! Al het overtollige water is weggepompt en het schijnt dit weekend ook grotendeels droog te blijven."

Het gratis popfestival in het Valkenberg trekt komende zaterdag en zondag zo'n 15.000 bezoekers per dag. Alleen was het de afgelopen dagen veranderd in een grote modderpoel. De organisatie luidde daarom woensdag een noodkreet op Facebook: of er alsjeblieft mensen waren die mee wilden helpen met sjouwen, al was het maar voor een uur.