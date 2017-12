5 redenen waarom het parkeren in Breda zo tijdrovend is

Over het algemeen kun je stellen dat de parkeerders best wat tijd nodig hebben voordat de transactie voltooid is. Bij wie alles vlotjes verloopt, is er zo'n anderhalve minuut gemoeid. Maar het moet gezegd dat er nog weinig routine te bespeuren is. Het systeem kent de nodige haken en ogen en bij de meters valt menige vloek op te tekenen. Zeker als de meters niet doen wat de gebruiker verwacht en je opnieuw met de exercitie kunt beginnen. Is het een kwestie van 'alle begin is moeilijk' of slaat de gemeente Breda (met de beste binnenstad van Nederland) de plank mis met dit nieuwe systeem? Waar lopen de gebruikers zoal tegenaan? We zetten de vijf meest gehoorde bezwaren op een rijtje.