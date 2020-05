4000 West-Brabantse werkgevers krijgen miljoenen NOW-steun

Van de 35 regio’s in het land, staat West-Brabant op de vijfde plaats als het gaat om gebruik van deze NOW-regeling.

Voorschotten voor loon

Met name horeca- en cateringbedrijven en de detailhandel zijn zwaar getroffen en maakten aanspraak op de (tijdelijke) Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Alleen al in april kregen 4.048 West-Brabantse werkgevers een voorschot via het UWV, dat als loket voor deze regeling fungeert. De arbeidsmarktregio Groot Amsterdam is in Nederland koploper met 12.627 toekenningen.

Breda vooral, Rucphen nauwelijks

1.285 Bredase bedrijven klopten met succes aan voor financiële steun om hun werknemers in dienst te kunnen blijven houden. Daarmee staat Breda landelijk bekeken op een achtste plaats. Om hoeveel geld het exact gaat, is nog niet te achterhalen. Deze stad neemt daarmee 32 procent van het totaal aantal toekenningen in West-Brabant in april voor haar rekening.

Opvallend is dat in de gemeente Rucphen slechts 87 werkgevers (2 procent) van deze regeling gebruik maken.

Alle gemeenten

Deze cijfers voor andere gemeenten in deze regio zijn: Roosendaal 433 toekenningen, Oosterhout 368, Bergen op Zoom 307, Altena 300, Moerdijk 253, Etten-Leur 242, Halderberge 160, Geertruidenberg 143, Drimmelen 140, Woensdrecht 118, Zundert 111 en Steenbergen 101. In de arbeidsmarktregio Tilburg Midden-Brabant boekte Gilze en Rijen 218 toekenningen, Dongen 133, Baarle-Nassau 60 en Alphen-Chaam 41.

Nationaal is inmiddels 1,9 miljard euro aan toegekende NOW-voorschotten uitbetaald aan in totaal 103.737 werkgevers met gezamenlijk 1,7 miljoen werknemers. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming tot maximaal 90 procent van de loonkosten in de maanden maart tot en met mei. Ze moeten intussen hun personeel gewoon doorbetalen.

KWART MINDER VACATURES

BREDA - Het aantal openstaande vacatures in West-Brabant is tijdens de coronacrisis met een kwart gedaald. Forser dan in de rest van Nederland. Via werk.nl waren de de eerste drie maanden van dit jaar in deze regio per week 7.900 vacatures in de aanbieding. De laatste weken ligt dat op 5.900; een daling van 25%.

Horeca halveert

(tekst loopt door onder foto)

Volledig scherm © Robin Utrecht

Volledig scherm Arbeidsmarktadviseur Nicole van der Goorbergh (UWV Breda) © UWV Arbeidsmarktadviseur Nicole van der Goorbergh van het UWV in Breda heeft wel een idee waarom bedrijven zoveel minder nieuwe mensen zoeken. ,,Het lijkt het er op dat deze regio door coronabeperkende maatregelen zwaardere klappen kreeg in dienstverlenende beroepen, zoals de horeca en de schoonmaaksector.”



,,De horeca draaide op volle toeren, toen alle economische activiteit ineens tot stilstand kwam, omdat eet- en drinkgelegenheden werden gesloten, of alleen open bleven voor afhalen of bezorging. Dan praat je ineens over halvering van het aantal horecavacatures.”

Deuren dicht

Het UWV merkt duidelijk dat ook in commerciële beroepen het aantal openstaande banen aanzienlijk (min 41 procent) is gedaald. Van der Goorbergh: ,,Met name verkoopmedewerkers worden veel minder gevraagd, ook een afname van zo’n 40 procent. Dat is simpel verklaarbaar door het feit dat hier in onze regio nu eenmaal veel detailhandel gevestigd is. Waar supermarkten niet of nauwelijks last hebben van alle beperkende maatregelen, doen bijvoorbeeld kleding- en schoenenzaken het ineens veel slechter. Veel fysieke winkels sloten tijdelijk hun deuren.”

Hetzelfde geldt voor de sector transport en logistiek, van oudsher sterk vertegenwoordigd in West-Brabant en aanzienlijk gedupeerd door coronamaatregelen.

Kansen