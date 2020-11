4000 Mondkapjes voor de Voedselbank

Met de hand gemaakt

Boete van 95 euro

Herbruikbare mondkapjes

Adank: ,,Het laatste wat we willen is dat mensen moeten bezuinigen op hun gezondheid en veiligheid. Het aanschaffen van mondkapjes is voor inwoners met een laag inkomen toch een extra financiële belasting. Daarom hebben we er in Breda voor gekozen om voor hen uitwasbare en dus herbruikbare mondkapjes te laten maken, om hen in die kosten tegemoet te komen. Zeker nu de mondkapjes verplicht worden. Ik vind het ook mooi dat we het laten produceren van de mondkapjes hebben kunnen onderbrengen bij de sociale coöperatie ONS label. Zo is het weer op een mooie manier samengebracht”