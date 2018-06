4 redenen om het jarige Stedelijk Museum Breda weer eens te bezoeken

1. Echt Bredaas

Meer dan ooit staan Breda en haar inwoners centraal in het stedelijk museum. Niet alleen wordt de geschiedenis van de stad vertelt aan de hand van de vaste collectie, veel andere tentoonstellingen hebben eveneens een Bredaas tintje. Zo is de tentoonstelling True Beauty voor een groot deel gevuld met het werk van de Bredase kunstenaar Hubert Leyendeckers. Ook is er het project Wij, kunstenaars van Breda! Hierbij wordt uitsluitend kunst getoond van kunstenaars uit Breda en de directe omgeving. Kortom een museum dat het predicaat 'stedelijk' waard is.

2. Interactief

Net zoals bij veel andere zaken in het leven geldt ook bij kunst: kijken is leuk, maar meedoen is beter. In het stedelijk museum gebeurt dit onder andere in het Collectielab. Hier wordt bezoekers gevraagd om te helpen bij het oplossen van kunstzinnige mysteries. Welke kleuren had dat mariabeeld voordat het werd overgeschilderd? Wie droeg deze 19e eeuwse japon? En wat is de naam van deze onbekende schilder nu echt? Ook is er projectruimte Next. Hier leren Bredase middelbare scholieren niet alleen om kunst te maken, maar ook hoe je een kunsttentoonstelling in elkaar zet.

3. Jazz & koffie

Naast kunst kent het Stedelijk Museum Breda ook een café met de naam Lanzas. Deze is gratis te bezoeken en serveert voornamelijk duurzame en lokale producten. Ook wordt er elke laatste zondagochtend van de maand jazz gespeeld door pianist Harry Kanters en trompettist Michael Varekamp. Een prima plek om even uit te rusten of om een partner achter te laten die minder om de kunsten geeft.

4. Kijkje achter de schermen