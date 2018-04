4 manieren waarop ijzergieterij Touw haar stempel drukte op Breda

Start woningbouw Getrudisoord in Prinsenbeek na bijna tien jaar

19:05 PRINSENBEEK - Het heeft bijna tien jaar geduurd, maar dinsdagmiddag was het zo ver; de bouw van 24 levensloopbestendige, sociale huurwoningen in het Gertrudisoord in Prinsenbeek ging officieel van start. Demissionair wethouder Patrick van Lunteren van Breda en bestuursvoorzitter Hans Pars van WonenBreburg 'metselden' bij deze gelegenheid een 'eerste steen'.