4 jaar cel voor Molenschots stel dat kinderen liet verhongeren

Dit omdat de kinderen zo weinig te eten kregen dat zij hadden kunnen sterven. Volgens de rechtbank was het zeer waarschijnlijk dat een of meerdere van hen had kunnen overlijden als er niet was ingegrepen.



Vader Hidufun M. was aanwezig in de rechtszaal om de uitspraak aan te horen, moeder Noriku M. wilde niet aanwezig zijn. Tegen het stel was twee weken geleden respectievelijk 3 jaar en tien maanden cel en 4 jaar cel geëist.



Het stel heeft zeven kinderen: drie van hem met zijn vorige vrouw, drie van haar en één gezamenlijk kind. De feiten zijn schokkend. Kinderen kregen soms dagen na elkaar geen eten, werden opgesloten en geslagen. Een van hen was er zelfs zo slecht aan toe hij dreigde af te glijden in een coma.