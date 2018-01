4 gewelddadige overvallers juwelier Breda in beroep: werd er op politie geschoten of niet?

Na de overval sloegen ze op de vlucht en werden op de A16, de A58 en de A27 achtervolgd door de politie. Bij Meerkerk sleurden ze een automobilist uit zijn auto en stalen de wagen.



Ter hoogte van Nieuwendijk werd er op de politie geschoten. En dat is precies wat de Amsterdammers ten stelligste ontkennen. ,,Ik heb nooit een vuurwapen in mijn handen gehad", stelde F.B. in 2015. En het bewijs sprak in hun voordeel. Bij de aanhouding van het viertal in Meerkerk werd er één wapen aangetroffen. Maar kogels en hulzen werden niet gevonden.