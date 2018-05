4,5 jaar in de wachtkamer voor een sociale huurwoning in Breda

Crash van vliegtuig­je bij Breda Airport niet eerste incident voor CNE Air

16:57 BREDA - De crash van het reclamevliegtuigje bij Breda Airport donderdag was niet het eerste incident voor bedrijf CNE Air Luchtreclame. In het 10-jarig bestaan is het bedrijf betrokken bij zes noodlandingen of ongelukken, waaronder twee dodelijke.