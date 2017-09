3800 kilo cocaïne onderschept ter waarde van 100 miljoen euro; 2 aanhoudingen in Breda

update Verdachte aanslag Londen bezocht onlangs familie in Terheijden

16:56 TERHEIJDEN - Meer westers kun je ze niet krijgen. De 21-jarige verdachte Yahyah F. van de aanslag in het Londense metrostation Parsons Green lijkt, afgaande op zijn Facebookpagina, in niets op een bloeddorstige jihadist. Onlangs nog bezocht de Syrische vluchteling zijn familie in Terheijden.