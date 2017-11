35 gestolen fietsen teruggevonden in woning Breda

'Opknapbeurt Zundertse scholen is onbetaalbaar'

17:29 ZUNDERT De bouwkundige staat van de drie basisscholen in Zundert en Klein-Zundert is zo slecht dat SKPOEL, het schoolbestuur voor primair onderwijs in Etten-Leur een fusie met het Zundertse schoolbestuur SPOZ niet aandurft. ,,Het zou ons faillissement betekenen", aldus Jac Verschueren van SKPOEL.