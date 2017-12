300 euro: 'Laat moeder het maar niet horen'

Grote sierdozen gaan als een speer

Favoriet is, zover dat in alle overvloed is vast te stellen, de Compound. Boxen met siervuurwerk (maximaal twee kilo kruit) die middels één lont zijn aan te steken. Wel zo makkelijk, en veilig. Kosten: tot 100 euro. De eerste verkoopdag? ,,Het is twee keer zo druk als vorig jaar'', zegt Cees van der Horst (Breda Vuurwerk) die een verkoopteam van liefst 33 mensen aanstuurt.

,,Om negen uur vanmorgen was het direct druk'', zegt ook Martijn van Leijsen van GroenRijk in Oosterhout. Tendens: ,,De mensen hebben meer te besteden. De grote sierdozen nemen een vlucht.'' Rajea Regui-Salhi (35) uit Breda zet de ingeslagen waar in de achterbak. 105 euro, vooral grote potten. Hyper Cube, sierpijlen. ,,Flinke kronen in de lucht, mooie kleuren. We gaan dan met een grote groep naar buiten.''

Dochtertje Sophia (5) gaat voor de party poppers. ,,Klappen hebben we gehad, dat deden we toen we nog klein waren'', zegt Davey Schaerlaeckens (23) uit Bavel die de Toxic 75 Shots sjouwt. Hij gaat samen met vriendin Larice (20) alleen voor 'sier'. Uitgave: 300 euro. Lachend: ,,Laat moeder het maar niet horen.'' Erwin Soeters (45) uit Raamsdonk en zoon Joep (13) hebben de buit ook binnen: acht potten siervuurwerk (24 kilo). Volle doos, 159 euro. ,,We doen het met de vriendengroep, 30 euro de man. Om twaalf uur leuk de lucht in. Dan snel naar binnen, terug naar de champagne.''

Afschaffen of niet?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) pleit voor een vuurwerkverbod en ook artsenorganisaties, burgemeesters en politie zijn voor een verbod. Komend jaar zal er meer duidelijk worden. Gemeenten werken al met preventie en controles. Burgemeester Paul Depla van Breda in een recente raadsbrief: ,,De uitkomsten van het rapport en de evaluatie van de jaarwisseling 2017-2018 zijn een mooie basis om het gesprek met de gemeenteraad en de stad te voeren over de toekomst van de jaarwisseling en de vuurwerkoverlast in Breda.''

Cees van der Horst (Breda Vuurwerk) is tegen een verbod: ,,Je killed een Nederlandse traditie, werkt de illegaliteit in de hand en er gaan meer ongelukken gebeuren.'' Maar, afschaffen kost ook omzet, toch? ,,Dan gaan wij toch alleen vuurwerkshows doen. Verdienen we er nog meer aan.'' Jaap de Jonge van GroenRijk in Oosterhout ziet ook niets in een verbod.

Legaal vuurwerk is veiliger geworden, zegt hij: ,,Daar worden echt geen handen meer mee afgerukt.'' Anders is het met illegaal spul: ,,Maar daar helpt een verbod niet tegen. Vuurwerkshows? Daar zijn te weinig mensen voor. En dan moet je tien minuten rijden naar zo'n show, met een borrel op.''

Vuurwerkvrije zones?

Vuurwerkvrije zones komen er vooralsnog niet in Breda. Er is gekeken naar potentiële hot spots, maar de noodzaak is er volgens de gemeente nu niet. Komt bij dat de effectiviteit van de zones afhankelijk is van strikte handhaving in een 'beperkte' periode van acht uur afsteken (oudejaarsavond 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur).



,,De capaciteit is juist in die uren schaars. Op basis van het beeld van de betrokken partners, van de objectieve cijfers en de signalen uit de stad van burgers is een beoordeling gemaakt. Dit jaar kunnen geen specifieke hot spot-locaties worden benoemd die door dit instrument ontlast moeten worden.''

Volledig scherm Rajae Regui-Salhi met dochtertje Sophia laden het gekochte vuurwerk in de auto op de parkeerplaats bij Breda Vuurwerk. © Foto René Schotanus/Pix4Profs Oosterhout heeft wel een vuurwerkvrije zone: in de Klappeijstraat, in het horecagedeelte, mag sinds 2013 op verzoek van horecaondernemers geen vuurwerk afgestoken worden. GroenLinks heeft woensdag in dertig gemeenten een meldpunt voor vuurwerkoverlast geopend, fractievoorzitter Jos Koniuszek van GroenLinks Breda: ,,We gebruiken het meldpunt om lokaal te pleiten voor het instellen van vuurwerkvrije zones. Vuurwerk zorgt jaarlijks voor te veel overlast, schade en ongelukken. Dit moeten we samen voorkomen.”



Meldingen kunnen gedaan worden op de website vuurwerkoverlast.nl.

Over de grens kopen?

Steeds meer mensen kopen vuurwerk net over de grens in België en Duitsland, zoals bij de Aldi en Lidl in het Duitse Uelsen, bij Hardenberg. ,,Het is zeker eenvierde goedkoper dan in Nederland'', zegt Larice die haar ouders richting Duitsland zag vertrekken om daar in de supermarkt een stevige partij in te slaan.

,,Je krijgt er veel meer voor minder geld.'' België is volgens haar vriend Davey Schaerlaeckens niet heel veel goedkoper: ,,En de kwaliteit is er niet beter.'' Eigenlijk is het verboden om Duits vuurwerk in Nederland in te voeren, omdat het niet in Nederland is gekeurd en er geen Nederlandse gebruiksaanwijzing op staat.

Voor Belgisch vuurwerk geldt dat ook, tenzij het ook verkocht wordt in Nederland. Vuurwerkverkoper Cees van der Horst over de inkoop over de grens: ,,Je weet niet wat je koopt. Merken als Rubro, Wolff en Pangu kennen ze daar vaak niet.''

Amphia is voorbereid

Amphia Molengracht kreeg vorig jaar oudejaarsnacht om 23.45 uur het eerste vuurwerkslachtoffer binnen op de spoedeisende hulp (SEH). Een jongen van 16 jaar met fors letsel aan de hand: ,,Deze jongeman is overgeplaatst naar het Erasmus MC Rotterdam.

Daarna zijn nog drie vuurwerkslachtoffers behandeld met vooral gelaat- of oogschade. Ook zijn vijf patiënten met alcohol en drugsintoxicaties behandeld. Dit waren op één na, een man van rond de 50 jaar, allemaal jongemannen van in de 20 en 30 jaar.''

Een echt speciaal protocol voor Oud en Nieuw is er niet, vervolgt de woordvoerster. ,,Wel bereid de SEH zich goed voor. Er zijn twee extra verpleegkundigen. Er is contact met de politie en er is extra beveiliging, vanwege kans op agressie. En er is een dienstdoende oogarts, maar dat is reguliere bezetting. Net als de andere artsen.''

En hoe zit het met de dieren?

Dierenkliniek Breda begint in september al met informatieavonden over wat te doen met het huisdier als het weer gaat knallen. De hond trainen is een optie, maar dan zeker drie maanden van te voren beginnen. Garantie op een rustige jaarwisseling voor de hond is er niet.

Verder bestaat de aanpak volgens dierenarts-assistent Sophie Bertens uit zogeheten Feromonen waarbij diersoortspecfieke stoffen in de lucht worden gebracht, of via het stroomnet of met een spray. Een pilletje kan ook, maar de dierenkliniek is terughoudend met medicatie uitschrijven. ,,Een pilletje verdooft niet, maar laat wel de prikkels minder heftig binnenkomen. We willen het dier wel even van te voren zien en hart en longen horen.''

Wat ook altijd nog kan: het huisdier naar het dierenpension.