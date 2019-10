30-jarige verdachte steekpartij Westerpark in Breda langer vast

Bredaas bureau Lievense (375 medewer­kers) in Canadese handen

13:52 BREDA - Het Bredase ingenieursbureau Lievense is overgenomen door zijn Canadese branchegenoot WSP. Met 375 medewerkers, verdeeld over tien vestigingen, is Lievense een van de grotere advies- en ingenieursbureaus in Nederland.