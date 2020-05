3 jaar na deze laatste groepsfoto op Lowlands is Beekse Anja van den Beemt (51) overleden

Gratis parkeren in Havenkwar­tier Breda? Daar komt een einde aan

7:00 BREDA - Gratis parkeren is vanaf 1 januari 2021 niet langer mogelijk in het Havenkwartier in Breda. Volgens burgemeester en wethouders staan er aan de Veilingkade en bij de watertoren de Speelhuislaan intussen zo veel ‘gebiedsvreemde parkeerders’, dat het tijd wordt om ook daar betaald parkeren in te voeren.